Уволенные из армии военнослужащие будут проходить социальную адаптацию

Министр обороны приказом от 26 сентября 2022 года утвердил Правила по организации социальной адаптации лиц, увольняемых из Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что мероприятия по социальной адаптации осуществляются в двух направлениях: переподготовка и социально-психологическое обеспечение.

За шесть месяцев до увольнения военнослужащий письменно уведомляется кадровыми органами о праве на обеспечение социальной адаптации, в том числе для приобретения гражданской специальности в период прохождения воинской службы.

Для рассмотрения возможности трудоустройства увольняемых из ВС РК по соответствующей специальности кадровый орган ежеквартально проводит мониторинг вакансий по месту прохождения службы.

Как отмечается, военнослужащий, подлежащий социальной адаптации и желающий получить дополнительную гражданскую специальность, направляется на соответствующие курсы переподготовки в военные вузы РК.

Психологическое сопровождение проводится в два этапа:

начинается за три месяца до увольнения с воинской службы. На данном этапе осуществляется психологическая подготовка к увольнению, предусматривающая оказание психолого-педагогической помощи для адаптации к жизни в гражданском обществе;

квалифицированная психологическая помощь (за месяц до увольнения). На данном этапе нужно сформировать необходимые новые навыки: самопроектирование, эффективное общение и взаимодействие, разрешение личностных проблем. Проводится в форме обязательных еженедельных консультаций со специалистом-психологом.

Индивидуальные консультации включают в себя элементы обучения аутотренингу, специальным психотехническим упражнениям, способствующим психологической поддержке и сохранению психической устойчивости.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2022 года.