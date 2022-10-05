Виновный в вымирании динозавров астероид мог вызвать гигантское цунами – ученые

Молли Рейндж из университета штата Мичиган исследовала 200-километровый кратер Чиксулуб в море и на побережье современной Мексики, куда 66 млн лет назад упал астероид диаметром до 14 км. Она заявила, что это привело к похолоданию климата и спровоцировало мощному цунами, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в AGU Advances, океаническая волна могла достигать 4,5 км в высоту.

Ученые утверждают, то факт падения метеорита неоспорим, но его точная роль в мел-палеогеновом вымирании, приведшем к исчезновению гигантских рептилий, остается предметом дискуссий. Новые данные могут поставить точку в данных спорах, считают американские ученые.

Это цунами было достаточно сильным для того, чтобы разрушить отложения на дне океанов Земли на половине земного шара, что породило своеобразный "пробел" в геологической летописи планеты, – говорится в сообщении.

Исследование было проведено благодаря компьютерному моделированию процесса формирования кратера. программа рассчитала, что первые волны после импактного события достигали в высоту примерно 4,5 км. Такие высокие волны, согласно данным ученых, не смогли распространиться на большое расстояния и быстро затихли, но через 10 минут после их появления возникла менее высокая (1,5 км) волна, обошедшая значительную часть земного шара.

Расчеты геологов показывают, что этот водный вал разогнался до скорости в 720 м/ч и прошел около 6 тыс. км. во все стороны от точки падения астероида, что привело к обнажению и разрушению значительной части отложений конца мелового периода на дне будущей Атлантики, а также на территории будущей суши в современной Северной Америке, а также в большинстве других регионов мира, за исключением южных берегов Европы и Индийского океана.

Уточняется, что следы этой волны прослеживаются в 120 образцах горной породы, собранных по всему миру.