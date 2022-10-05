В одном из поселков Атбасарского района появились спорткомплекс и спортивная зона

В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в селе Шуйское Макеевского сельского округа построена новая и современная спортивная площадка. Накануне в поселке был возведен большой спортивный комплекс, который позволяет сельчанам заниматься различными видами спорта.

В Год детей и малышей не оставили без внимания: специально для них на территории комплекса создана игровая площадка.

Строительство двух площадок начато в апреле, все работы завершены в июле текущего года. Малыши и взрослые с удовольствием проводят время на территории комплекса, играют и занимаются спортом, – сообщили в акимате Атбасарского района.

Фото: пресс-служба акимата Атбасарского района

Большой спортивный комплекс имени Бейсембека Курманкулова, который был построен по инициативе местных предпринимателей, также радует сельчан, позволив им полноценно заниматься спортом и прививать любовь к здоровому образу жизни молодежи. Здесь сельчане могут заниматься 6 видами спорта, такими как волейбол, футбол, баскетбол, тяжелая атлетика, борьба и настольный теннис.

Появление в нашем поселке сразу трех новых объектов активного отдыха очень порадовало земляков. Тут в большом зале занимаются взрослые, дети играют на площадке. Эта территория стала излюбленным местом для горожан. Спасибо большое нашему государству за возможность проводить время с пользой в красивом и современном месте. Житель Атбасарского района Ибрай Жакупов

Фото: пресс-служба акимата Атбасарского района

К слову, в Атбасарском районе идет строительство еще нескольких объектов досуга и спорта.