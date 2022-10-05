Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Бавария" побила рекорд "Реала" в Лиге чемпионов

Футбол Гол Баварии Фото: Instagram/championsleague
Прошли игры групповой стадии Лиги чемпионов нового сезона. В одном из этих матчей мюнхенская "Бавария" переиграла "Викторию" (Чехия) со счетом 5:0, тем самым установив новый рекорд ЛЧ на групповом этапе, одержав 31 победу. Прежний рекорд принадлежал "Реалу" – 30 побед, сообщает Zakon.kz.

Немецкий суперклуб проигрывал на групповой стадии ЛЧ последний раз пять лет назад. И с этого момента у "Баварии" 28 побед и 3 ничьи, плюс во всех этих играх немцы забивали мячи. К тому же "мюнхенцы" могут похвалиться еще одним рекордом – они выиграли 10-й подряд матч на групповом этапе ЛЧ.

В других встречах 3-го тура главного европейского клубного турнира зафиксированы следующие показатели:

Другие матчи 3-го тура ЛЧ пройдут вечером 5 октября.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Читайте также

Казахстанский союз спортсменов выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента

"Астана" проиграла на старте Единой лиги ВТБ

В одном из поселков Атбасарского района появились спорткомплекс и спортивная зона

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
РФ и РК
Посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления