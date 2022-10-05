"Бавария" побила рекорд "Реала" в Лиге чемпионов

Прошли игры групповой стадии Лиги чемпионов нового сезона. В одном из этих матчей мюнхенская "Бавария" переиграла "Викторию" (Чехия) со счетом 5:0, тем самым установив новый рекорд ЛЧ на групповом этапе, одержав 31 победу. Прежний рекорд принадлежал "Реалу" – 30 побед, сообщает Zakon.kz.

Немецкий суперклуб проигрывал на групповой стадии ЛЧ последний раз пять лет назад. И с этого момента у "Баварии" 28 побед и 3 ничьи, плюс во всех этих играх немцы забивали мячи. К тому же "мюнхенцы" могут похвалиться еще одним рекордом – они выиграли 10-й подряд матч на групповом этапе ЛЧ.

В других встречах 3-го тура главного европейского клубного турнира зафиксированы следующие показатели:

Другие матчи 3-го тура ЛЧ пройдут вечером 5 октября.

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