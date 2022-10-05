Налоговая сократила срок разблокировки арестованных счетов

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В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что теперь социальные онлайн-платежи поступают по назначению в течение 1-2 минут. И арестованные счета налогоплательщиков из-за долгов при поступлении онлайн-платежа разблокируются уже на следующий день, передает Zakon.kz.

Ранее на эту процедуру требовалось 2-3 дня. Как отметили в КГД, получение данной информации в онлайн-режиме позволит оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных закупках, получения государственных, банковских и других услуг. Для сокращения времени получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) заработал сервис передачи в онлайн-режиме информации о проведенных платежах через платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП) с АО «Народный банк Казахстана» и АО «Каспий банк». В дальнейшем ожидается подключение остальных банков второго уровня. Читайте также Токаев утвердил Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года Курсы валют на 5 октября в обменниках Казахстана В Казахстане профицит платежного баланса составил почти 6 млрд долларов

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