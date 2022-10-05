Налоговая сократила срок разблокировки арестованных счетов
Ранее на эту процедуру требовалось 2-3 дня.
Как отметили в КГД, получение данной информации в онлайн-режиме позволит оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных закупках, получения государственных, банковских и других услуг.
Для сокращения времени получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) заработал сервис передачи в онлайн-режиме информации о проведенных платежах через платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП) с АО «Народный банк Казахстана» и АО «Каспий банк».
В дальнейшем ожидается подключение остальных банков второго уровня.