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Налоговая сократила срок разблокировки арестованных счетов

запущен новый сервис по разблокировке счетов Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что теперь социальные онлайн-платежи поступают по назначению в течение 1-2 минут. И арестованные счета налогоплательщиков из-за долгов при поступлении онлайн-платежа разблокируются уже на следующий день, передает Zakon.kz.

Ранее на эту процедуру требовалось 2-3 дня.

Как отметили в КГД, получение данной информации в онлайн-режиме позволит оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных закупках, получения государственных, банковских и других услуг.

Для сокращения времени получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) заработал сервис передачи в онлайн-режиме информации о проведенных платежах через платежный шлюз электронного правительства (ПШЭП) с АО «Народный банк Казахстана» и АО «Каспий банк».

В дальнейшем ожидается подключение остальных банков второго уровня.

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