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Начальник полиции погиб в ДТП в Западном Казахстане

Погиб в ДТП в Западном Казахстане Фото: Zakon.kz
Авария произошла 5 октября около 1:00 на 124-м километре дороги Чапаево – Жангала, в четырех километрах от поселка Жангала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Мой Город со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась.

Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Пресс-служба ДП ЗКО

В Управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции сокрой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

Оказалось, что за рулем авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один. Был ли полицейский при исполнении – пока неизвестно. Другие подробности выясняются.

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