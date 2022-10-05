Начальник полиции погиб в ДТП в Западном Казахстане

Авария произошла 5 октября около 1:00 на 124-м километре дороги Чапаево – Жангала, в четырех километрах от поселка Жангала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Мой Город со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась.

Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Пресс-служба ДП ЗКО

В Управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции сокрой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

Оказалось, что за рулем авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один. Был ли полицейский при исполнении – пока неизвестно. Другие подробности выясняются.