В Петропавловске планируют изменить схему проезда одного автобусного маршрута

В областном центре Северо-Казахстанской области планируют изменить схему проезда маршрутного автобуса 25М. Согласно изменениям, автобус будет доезжать до новой модульной инфекционной больницы.

Как отмечает корреспондент 7152.kz, до новой модульной инфекционной больницы, в которой находится детское инфекционное отделение, не едет ни один автобус.

Аким города Руслан Анбаев на совещании заявил присутствующим, что он встречался с руководством учреждения для обсуждения данного вопроса.

Фото: 7152.kz

Это в большей степени необходимо для жителей и для работников больницы, – подчеркнул градоначальник.

На данный момент в городе на рейс выходят десять автобусов 25М. Схему проезда планируют изменить с 10 октября.

Фото: 7152.kz

Как рассказала председатель Ассоциации "СКО Автотранспортный союз" Галина Семенова, еще должна пройти межведомственная комиссия, на которой утвердят этот вопрос.

Делаем по просьбе работников многопрофильной больницы, потому как добираться до больницы сложно, нет тротуаров, и фактически люди идут по проезжей части на работу. Мы изыскали возможность, чтобы перевозчик частично изменил схему маршрута, – прокомментировала Галина Семенова.