В пригороде Кокшетау прошел эко-субботник

В пригороде областного центра, недалеко от поселка Красный Яр прошла экологическая акция под названием "Нет мусора на природе" организованная молодежным ресурсным центром Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Прибрежная территория реки Кылшакты изрядно загрязнилась бытовым мусором: бутылки, салфетки, одноразовая посуда и прочий хлам расположился на берегу речки. В акции приняли участие коллектив поликлиники села Красный Яр. Совместно с молодежью медработники быстро собрали весь мусор, отсортировав его в разные мусорные мешки.

Как рассказала организатор акции, руководитель МРЦ области Мансия Есекеева, на сегодняшний день эко-культура среди населения растет, общество становится осознанным.

Фото: Мансия Есекеева/МРЦ Акмолинской области

Сегодня совместно с медработниками села Красный Яр мы вышли на акцию, собрали весь мусор. Акция будет продолжаться по всему региону, будут подключаться наши коллеги из районов. Наши волонтеры тесно сотрудничают с департаментом экологии, чтобы вместе, слаженно вести работу. Сегодня погода отличная, и пока стоят такие теплые деньки, мы по максимуму будем ежедневно готовить город и лесной массив к зимнему периоду. Планируется провести очень много экологических мероприятий, это посадка деревьев, очистка от мусора лесного массива и улиц города. Недавно мы совместно с волонтерами очистили территорию нашей набережной в Кокшетау, эко культура и осознанность общества просыпается, становится все больше ответственных людей, который бережно относятся к природе и родному городу. Мы призываем всех казахстанцев быть неравнодушными к родной земле и беречь ее от хлама, – сказала Есекеева.

Один из организаторов субботника считает, что чистота города зависит от осознанности каждого человека.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Подобные мероприятия нами проводятся очень часто, мы сами переживаем за природу, неравнодушны к родному городу. 20 молодежных центров и 80 волонтерских работают по области. Зимой мы очищаем улицы от снега, по итогам рейтинга проекта "Таза Алем" Акмолинская область занимает первое место по уровню чистоты. А чтобы люди не мусорили каждый должен осознавать что чистота зависит от него самого. Я проводил проект "Эко-жас", работал с школьниками, у нас ученики умнее чем взрослые, осознаннее, в отличии от взрослых, которые не умеют за собой убрать элементарно после пикника, – отметил руководитель фронт-офиса центра поддержки волонтеров Акмолинской области при ГКУ "Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области" Дастан Ермеков.

Очень радует, что активистов становится все больше, к примеру, медсестра службы поддержки пациентов Анар Култасова считает, что природа не должна засоряться.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Коллектив поликлиники поселка Красный Яр вышел на очистку прибрежной территорий от бытового мусора. Это место является излюбленной точкой отдыха и рыбалки жителей поселка, мы хотим чтобы наша природа на засорялась и радовала глаз отдыхающих, – сказала активист.

Сообщается, что эко-волонтеров в региона становится все больше. Неравнодушные к природе люди планируют не останавливать деятельность и в зимнее время.

Алма Байгужина