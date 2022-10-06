В пригороде Кокшетау прошел эко-субботник
Прибрежная территория реки Кылшакты изрядно загрязнилась бытовым мусором: бутылки, салфетки, одноразовая посуда и прочий хлам расположился на берегу речки. В акции приняли участие коллектив поликлиники села Красный Яр. Совместно с молодежью медработники быстро собрали весь мусор, отсортировав его в разные мусорные мешки.
Как рассказала организатор акции, руководитель МРЦ области Мансия Есекеева, на сегодняшний день эко-культура среди населения растет, общество становится осознанным.
Фото: Мансия Есекеева/МРЦ Акмолинской области
Сегодня совместно с медработниками села Красный Яр мы вышли на акцию, собрали весь мусор. Акция будет продолжаться по всему региону, будут подключаться наши коллеги из районов. Наши волонтеры тесно сотрудничают с департаментом экологии, чтобы вместе, слаженно вести работу. Сегодня погода отличная, и пока стоят такие теплые деньки, мы по максимуму будем ежедневно готовить город и лесной массив к зимнему периоду. Планируется провести очень много экологических мероприятий, это посадка деревьев, очистка от мусора лесного массива и улиц города. Недавно мы совместно с волонтерами очистили территорию нашей набережной в Кокшетау, эко культура и осознанность общества просыпается, становится все больше ответственных людей, который бережно относятся к природе и родному городу. Мы призываем всех казахстанцев быть неравнодушными к родной земле и беречь ее от хлама, – сказала Есекеева.
Один из организаторов субботника считает, что чистота города зависит от осознанности каждого человека.
Фото: МРЦ Акмолинской области
Подобные мероприятия нами проводятся очень часто, мы сами переживаем за природу, неравнодушны к родному городу. 20 молодежных центров и 80 волонтерских работают по области. Зимой мы очищаем улицы от снега, по итогам рейтинга проекта "Таза Алем" Акмолинская область занимает первое место по уровню чистоты. А чтобы люди не мусорили каждый должен осознавать что чистота зависит от него самого. Я проводил проект "Эко-жас", работал с школьниками, у нас ученики умнее чем взрослые, осознаннее, в отличии от взрослых, которые не умеют за собой убрать элементарно после пикника, – отметил руководитель фронт-офиса центра поддержки волонтеров Акмолинской области при ГКУ "Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области" Дастан Ермеков.
Очень радует, что активистов становится все больше, к примеру, медсестра службы поддержки пациентов Анар Култасова считает, что природа не должна засоряться.
Фото: МРЦ Акмолинской области
Коллектив поликлиники поселка Красный Яр вышел на очистку прибрежной территорий от бытового мусора. Это место является излюбленной точкой отдыха и рыбалки жителей поселка, мы хотим чтобы наша природа на засорялась и радовала глаз отдыхающих, – сказала активист.
Сообщается, что эко-волонтеров в региона становится все больше. Неравнодушные к природе люди планируют не останавливать деятельность и в зимнее время.
Алма Байгужина