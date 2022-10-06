Киберщит Казахстана отразил около 20 млн атак за месяц

Средствами защиты комплекса "Киберщит" ведутся работы по отражению кибератак. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС").

В ГТС уточнили, что только за месяц - с 5 сентября по 5 октября - было отражено около 20 млн кибератак.

На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. Киберщит отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Пресс-служба АО "ГТС"

В Государственной технической службе предполагают, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане.

Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнет глобально - об этом говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Пресс-служба АО "ГТС"

Как отмечается, для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.

В настоящее время Киберщит работает в усиленном режиме. Пресс-служба АО "ГТС"

Впервые о том, что на Казнет совершили DDoS-атаку, стало известно 25 сентября. В АО "Государственная техническая служба" сообщили, что кибератаки приводят к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи.

28 сентября утром казахстанцы из разных регионов страны пожаловались на сбои в работе интернета, предоставляемого Tele2, Kcell и Beeline Казахстан. Корреспонденту редакции в пресс-службах операторов связи сообщили, что их сети работают в штатном режиме, а также отметили, что проблема глобальная и не на стороне операторов.

Сбой интернет-соединений также привел к задержке рейсов в аэропортах Алматы и Атырау, так как регистрацию на рейсы пришлось производить вручную.

В АО "ГТС" позднее сообщили, что кибератаки на Казнет, в частности, на сайты госорганов, продолжаются на протяжении нескольких дней, что привело к задержкам соединения интернета. В Государственной технической службе предположили, что кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

В этот же день вечером в АО "ГТС" раскрыли подробности хакерских атак на Казнет: вредоносная активность впервые была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась, а пик атаки пришелся на 28 сентября. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами.

29 сентября утром в АО "Государственная техническая служба" сообщили, что вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет.

30 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал кибератаки на Казнет. По его словам, определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в стране.

4 октября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал хакерские атаки на Казнет. Он отметил, что у МЦРИАП нет информации о том, откуда производятся эти DDoS-атаки, какая организация за этим стоит, так как для этого используются прокси- и VPN-сервера.

DDoS-атака — это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотичных запросов на конкретный интернет-ресурс или сегмент Интернета. В результате атаки затрудняется доступ к Интернету (возможны задержки в работе интернет-сервисов) или он вовсе перестает работать.