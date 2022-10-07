Павлодарец перевел мошенникам 35 тысяч долларов, желая заработать на криптовалюте

В полицию Павлодара несколько дней назад обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные через информационные системы завладели его деньгами в размере 19 млн 475 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Polisia.kz, житель Павлодара пополнил счет в программе в Metamask шесть раз по 5,5 тыс. долларов, а также оплатил "налог" в размере 2,5 тыс. долларов.

Таким образом, павлодарец лишился 33,5 тыс. долларов.

По словам мужчины, в Instagram он увидел объявление, в котором говорилось, что один из аккаунтов, назвавший себя финансовой академией, проводит набор людей на обучение, желающих заработать на криптовалюте. Он откликнулся на объявление, оставив свои контактные данные, и с ним сразу же связались в Telegram-чате.

Оператор предложила не тратить времени на обучение, а поучаствовать в программе, которая, по ее словам, приносит большой доход. Для этого необходимо было создать кошелек в Binance и пополнить там счет. Мужчина последовал совету и закинул туда 5,5 тыс. долларов, – говорится в сообщении.

Затем, как уточнил павлодарец, прислушавшись к совету девушки-оператора, он перевел эти деньги в программу в Metamask, после чего его счет был увеличен кураторами до 38 939 долларов.

По словам девушки-оператора, чтобы снять весь депозит, мужчине необходимо закинуть "дополнение ликвидности", которое также стоит 5,5 тыс. долларов. Пользователь послушно выполнил данное требование. Оператор уверяла, что это действие необходимо будет повторять до тех пор, пока счет не откроется и не станет доступным для снятия, – следует из сообщения.

Как отмечается, доверчивый мужчина совершил данную операцию шесть раз на одинаковую сумму, после чего куратор сказала, что денег достаточно и вскоре мужчине переведут 78 тыс. долларов.

Но, вопреки ожиданиям, деньги мужчине так и не поступили. Спустя некоторое время ему перезвонили с неизвестного номера другой страны и сказали, что, оказывается, нужно оплатить еще налог в сумме 2,5 тыс. долларов. Стараясь уже прийти к желанной цели и получить свою увеличенную сумму, мужчина оплатил "налог". Однако все деньги, которые он закидывал на счет, вмиг аннулировались. И только тогда, сообразив, что попался на уловки мошенников, житель Павлодара обратился за помощью в полицию, – говорится в сообщении.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Ведется расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество").

По данным полицейских, в 2022 году в Павлодарской области зарегистрировано 1511 случаев мошенничества, в том числе с использованием информационных технологий – 1057.