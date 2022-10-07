Курсы валют на 8 и 9 октября

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 471,75 тенге, поднявшись на 2,71 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,78 тенге (-0,01). Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 65,9 тенге, евро – 463,41 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – по 459-464 тенге, российские рубли – по 7,1-7,45 тенге. На дневных торгах доллар подорожал сразу на 3 тенге. Читайте также Курс доллара резко вырос на торгах 7 октября Курсы валют на 7 октября в обменниках Казахстана Тенге продолжает укрепляться на торгах

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