В Балхаше полицейские изъяли 17 тысяч бутылок контрафактной водки

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Карагандинской области в одном из заведений города Балхаша изъяли 17 тыс. бутылок контрафактной водки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, 852 ящика водки или 17 040 бутылок с поддельными учетно-контрольными номерами нашли на складе ресторанного комплекса.

На месте задержан подозреваемый – 25-летний мужчина. В ходе осмотра его квартиры изъят обрез охотничьего ружья, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам статьи 214 УК РК "Незаконное предпринимательство”.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению поставщика, точек реализации и задержанию лиц, причастных к преступной деятельности.