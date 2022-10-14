Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане хотят приостановить прослеживаемость лекарственных средств

правила прослеживаемости лекарственных средств хотят приостановить в РК Фото: акимат Алматы
Министерство здравоохранения РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, в настоящее время в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) отсутствует возможность прослеживаемости лекарственных средств.

Ввиду неготовности ИС МПТ в части осуществления прослеживаемости лекарств возникла необходимость приостановления действия нормы, регламентирующей прослеживаемость лекарственных средств, до полной реализации прослеживаемости в ИС МПТ в срок до 1 июля 2024 года, - говорится в пояснительной записке.

Указывается, что это предложение было инициировано бизнес-сообществом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 октября.

Приказ "Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий" был подписан 27 января 2021 года.

Новые правила маркировки лекарственных средств начали действовать в Казахстане с 6 августа 2022 года.

Читайте также

Можно ли поменять паспорт гражданину РК, находящемуся за рубежом

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления