В Казахстане хотят приостановить прослеживаемость лекарственных средств

Министерство здравоохранения РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, в настоящее время в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) отсутствует возможность прослеживаемости лекарственных средств.

Ввиду неготовности ИС МПТ в части осуществления прослеживаемости лекарств возникла необходимость приостановления действия нормы, регламентирующей прослеживаемость лекарственных средств, до полной реализации прослеживаемости в ИС МПТ в срок до 1 июля 2024 года, - говорится в пояснительной записке.

Указывается, что это предложение было инициировано бизнес-сообществом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 октября.

Приказ "Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий" был подписан 27 января 2021 года.

Новые правила маркировки лекарственных средств начали действовать в Казахстане с 6 августа 2022 года.