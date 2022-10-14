В Казахстане хотят приостановить прослеживаемость лекарственных средств
Как следует из документа, в настоящее время в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) отсутствует возможность прослеживаемости лекарственных средств.
Ввиду неготовности ИС МПТ в части осуществления прослеживаемости лекарств возникла необходимость приостановления действия нормы, регламентирующей прослеживаемость лекарственных средств, до полной реализации прослеживаемости в ИС МПТ в срок до 1 июля 2024 года, - говорится в пояснительной записке.
Указывается, что это предложение было инициировано бизнес-сообществом.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 октября.
Приказ "Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий" был подписан 27 января 2021 года.
Новые правила маркировки лекарственных средств начали действовать в Казахстане с 6 августа 2022 года.