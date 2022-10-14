Дархан Сатыбалды положительно оценил инициативы в Сайрамском районе

Сайрамский район лидирует по строительству частных школ. В селе Аксукент сегодня, 14 октября открылась новая школа на 1200 мест, сообщает Zakon.kz.

Это седьмая школа, построенная индивидуальными предпринимателями в одном Сайрамском районе за семь месяцев. Кроме того, в селе Манкент ведется строительство еще одной школы на 600 мест. Об этом сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, который встретился с сайрамцами.

Озвучив поставленные задачи и планы, глава области отметил: "Мы чувствуем ответственность, возложенную Главой государства, и обязаны достойно реализовать все инициативы". Также рассказал о ходе исполнения проблем, озвученных жителями. Они решаются поэтапно, отметил аким.

Особое внимание уделено социально-экономическому развитию Сайрама, одного из крупнейших районов Туркестанской области. Главный приоритет отдается развитию сел. Только что я был на открытии новой школы, построенной в районе. Сайрам лидирует по строительству частных школ. Это пример для других. Для решения дефицита школьных мест в этом году в области строится 59 школ. По специальному поручению Главы государства в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" будет построено 86 школ нового формата. Там будут обучаться 60 тысяч детей. Кроме того, планируется строительство трех новых школ на 600 мест в Манкенте, Аксу и Акбулаке. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Ведется капитальный ремонт автомобильных дорог "Аксу-Манкент-Жибек жолы", на это предусмотрено 1,5 млрд тенге. Будут обновлены канализационные системы многоэтажных жилых домов. В рамках проекта "Ауыл – ел бесігі" в этом году в семи населенных пунктах Сайрамского района реализуются проекты на общую сумму 1,1 млрд тенге. Для развития системы инженерной инфраструктуры в районе реализуются 7 бюджетных инвестиционных проектов.

Более 220 тысяч жителей района обеспечены питьевой водой, около 80% - природным газом. Реализуется 4 проекта по централизованному газоснабжению шести сел стоимостью 5,1 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На капитальный ремонт шести дорог и двух мостов районного значения выделено 2,4 млрд тенге.

В этом году при государственной поддержке в районе трудоустроено более 4000 человек. Работа, направленная на повышение доходов населения, будет продолжена.

Дархан Сатыбалды ответил на обращения и вопросы жителей. Отметил, что все проблемы решаются в рамках закона. Глава региона также провел прием граждан по личным вопросам.

В ходе рабочей поездки в Сайрамский район аким области принял участие в открытии школы на 1200 мест, построенной индивидуальным предпринимателем Н. Сулаймановым. Инвестор построил семь школ в Сайраме за год и собирается строить еще шесть школ.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава региона ознакомился с работой ТОО "Aykan" по производству молочной продукции. На предприятии запущена новая технология производства порошка из молочной сыворотки. Это безотходное производство, не имеющее аналогов в Казахстане.

Ознакомившись с ярмаркой сельхозпродукции, глава региона встретился с крестьянами. Аграрии поделились секретами получения нескольких урожаев в год и поблагодарили за помощь со стороны государства. Аким пообщался с начинающими предпринимателями, которые получили госгранты на открытие своего дела.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава региона также посетил откормочную ферму и мясоперерабатывающий цех на 10 тысяч голов скота. Предприятие, расположенное на 56 гектарах, производит 5 тысяч тонн мяса в год. Около 1 тыс. тонн мяса экспортируется в соседние страны. Сегодня здесь запущена новая технология, специально привезенная из Турции.