Золотые дети: названы особенности людей, появившихся на свет осенью

Нумеролог и психолог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz о чертах характера, присущих большинству детей, появившихся на свет осенью. Также эксперт описала особенности рожденных в сентябре, октябре и ноябре 2022 года.

Специалист отметила, что малыши, рожденные осенью, отличаются ярко выраженными лидерскими качествами и пытливым умом.

В воспитании сентябрьских деток стоит уделить больше внимания развитию мышления и рационализма. У появившихся на свет в октябре ключевыми качествами нумеролог назвала лидерство и красноречие. Стоит развивать ораторское искусство и работать над возможной неуверенностью в себе.

По словам Айсулу Ахимовой, рожденные в ноябре, как правило, сильные личности. И в этом случае родителям нужно сделать акцент на том, чтобы объяснить подрастающему человеку, что мир не будет крутиться вокруг него.

Психолог и нумеролог остановилась и на особенностях рожденных осенью 2022 года, так как дата переполнена двойками. Их доминирование влияет на характер и судьбу детей.

Если взять за основу обычную психоматрицу, то две двойки – это норма, три двойки – в дате рождения у людей-доноров, которые большие энергеты. А у рожденных в 2022 году, как минимум, только по году их три. Преобладание каких-то цифр имеет свои нюансы и свое влияние. Айсулу Ахимова

Эксперт пояснила, что дети, родившиеся в начале осени, как правило, менее подвержены депрессии и биполярному расстройству. У них выражено логическое мышление.

Если разбить по секторам и взять в расчет только сентябрьских детей, отталкиваясь от девятого месяца 2022 года, то о таких малышах можно сказать, что за счет цифры "9" они более устойчивы. Иначе говоря, менее подвержены депрессии. Девятка – это рационализм, логика, прагматизм в хорошем смысле этого слова. Статистические данные ученых, психологов, врачей указывают на то, что дети, рожденные в начале осени, более компанейские и в целом имеют большие шансы для получения знаний, так как легко их впитывают. Айсулу Ахимова

Основываясь на том, что в сентябре 2022 года началось движение планеты Меркурий в обратную сторону (ретроградное движение), дети, родившиеся, начиная с 9 сентября 2022 года, попадают под его влияние.

Из-за ретроградного Меркурия у детей есть плюсы и некоторые нюансы, на которые родителям стоит обратить внимание. Прежде всего, этот аспект планеты в карте ребенка, который может влиять на необходимость в дисциплине. Такие дети могут долго искать себя, свой путь в жизни: поступать в одно учебное заведение, через некоторое время выбрать другое. И так несколько раз. Родителям нужно следить за тем, чтобы был какой-то финал их выбора, логический смысл в начинаниях. Айсулу Ахимова

Как уточнила спикер, таким личностям сложно принимать решения, они склонны часто передумывать и все менять. Они мнительны и обидчивы, хотя и сами могут ранить словом. Такого типа детей нужно воспитывать так, чтобы честность и искренность были их спутниками в жизни, то есть уметь сдерживать данное обещание.

Некоторые дети из этой категории могут быть интровертами. У них следует развивать коммуникативные способности, чтобы им было легче общаться. Может казаться, что они закрыты и зажаты, но при этом у них нет проблем с речью, так как Меркурий – это все про речь и информацию. Такое ощущение создается из-за внутренней стеснительности. При этом нужно прививать таким детям честность, так как часто сказанное ими разнится с делом. Культивировать красивую речь без бранных слов. Айсулу Ахимова

Специалист рекомендовала родителям раньше готовить ко сну подобного типа характера детей из-за их впечатлительности и быстрой возбудимости.

Между тем у детей, родившихся до 20 октября, должна быть развита внутренняя решительность. А цифры в дате дают такое качество, как мнительность.

Для них важен внутренний баланс, чтобы избежать нерешительности. Это десятый месяц года, и единица за счет нуля дает сомнения и мнительность. Поэтому важно достичь необходимого баланса, научиться делать правильный выбор, уметь соединить рациональный разум и интуицию, чтобы в будущем быть способным принимать правильные решения. Нужны концентрация и сосредоточенность, – пояснила эксперт.

С 20 октября вплоть до 8 ноября все будут ощущать влияние такого астрономического явления, как коридор затмения, которое произойдет 25 числа этого месяца. По мнению специалиста, затмение влияет на судьбу каждого человека, так как повышает фатальность событий, тем самым сказываясь на кармических отработках. А если рождение ребенка выпадает на этот период, то существует некая предначертанность в судьбе.

С одной стороны, эти люди сильные сами по себе, но в какой-то период они будут проживать моменты, которые в их жизни могут иметь повторения. Это неплохо, но есть вероятность неких испытаний в жизни детей, которые сделают их сильнее. Таких детей надо воспитывать так, чтобы они видели свою цель в глобальном понимании и шли к ней, не растрачиваясь по мелочам. Айсулу Ахимова

Об этом свидетельствует большое количество двоек в дате рождения ребенка из расчета чисел, что 10-й месяц 2022 года, плюс коридор затмения, стартующий в двадцатых числах, – в результате таких деток важно воспитывать, помогая контролировать импульсивное поведение, чтобы в будущем это не трансформировалось в принятие импульсивных решений.

При этом Айсулу Ахимова подчеркнула, что люди, которые родились в затмение, имеют много хороших качеств: они владеют собой, умеют доверять себе, у них богатый внутренний мир и они наделены лидерскими способностями.

Специалист порекомендовала мамочкам, которые имеют направление на оперативное родоразрешение, если у них есть возможность спланировать дату рождения малыша, выбрать число с меньшим количеством двоек.

Дети, рожденные в ноябре, обладают огромным количеством внутренней силы. Они харизматичны и, как правило, в дальнейшем становятся лидерами. Им сложно подчиняться другим, не переносят давления на себя.

Учитывайте, что ноябрь 2022 года, а именно в период ретроградного Марса, добавляет свое влияние на тех малышей, которые появятся на свет в даты его господства. Марс – сильная, воинственная мужская планета. И это плюс для мальчиков. Рожденные в ноябре обладают устойчивым характером. Но движение Марса идет в обратном направлении, поэтому важно эмоциональный всплеск обратить в нужную форму, преобразовав слабые стороны личности в сильные. Айсулу Ахимова

Марс сам по себе очень активный, а в ретроградном состоянии может быть вспыльчивым. По словам эксперта, стоит учитывать нумерологию ноября.

Этот месяц нынешнего года изобилует большим количеством единиц и двоек, где единицы – сила воли, характер. Но если единиц много, человек может быть диктатором, тираном. Двойки наделяют обаянием, коммуникабельностью, но в избытке делают личность импульсивной. Возникает большая вероятность допустить ошибки – из разряда "сначала сделал, потом подумал", – разъяснила Айсулу Ахимова.

Дети, рожденные при ретроградном Марсе, могут быть задиристыми, обладать агрессией. Родителям следует учесть эти особенности и направить в нужное русло. При таких качествах, увлекаясь спортом, ребенок скорее достигнет поставленных целей и успеха. А целеустремленность и решительность помогут переживать трудности.

Влияние на момент рождения малыша такого астрономического явления, как ретроградность планет, – это как кривое зеркало, где мы можем увидеть наши слабые места или не ярко выраженные качества. Родителям нужно это учитывать при воспитании. Агрессия может дать толчок ребенку стать сильнее и устойчивее. Таким образом, она не будет направлена на окружающих или даже на себя. Она станет здоровой энергией, подталкивающей человека к желанию действовать. Будет способствовать достижению цели. Айсулу Ахимова

По словам специалиста, мама с папой должны руководствоваться знаниями об особенностях деток, рожденных в такой период. К примеру, чтобы ребенок не стремился к дракам и разборкам, познакомить его с философией системы восточных единоборств, тем самым заинтересовав более осмысленным видом боевых искусств.

Кроме того, психолог и нумеролог советует отдавать всех осенних детей на шахматы. Игра как раз позволяет развить внимательность, интеллект и логическое мышление.

Осенние детки, у которых большое количество двоек в дате рождения, обладают творческой энергией. Они успешно занимаются музыкой и танцами. Нужно уделять много внимания их эмоциональности, чтобы избежать рассеянности и торопливости действий, так как в будущем может развиться синдром дефицита внимания – дети становятся неусидчивы. Поэтому следует сделать акцент на развитии терпения. Айсулу Ахимова

Такие люди отличаются в первую очередь скоростью мышления, и это благотворно влияет на способность быстрой обработки информации.

Люди, рожденные в октябре и ноябре 2022 года, более уязвимы перед алкоголем и наркотическими веществами.

При таком большом количестве единиц и двоек в измененном состоянии за счет психоактивных веществ у человека может расти агрессия, которая в будущем способна привести к саморазрушению. Им не нужно спешить подавлять свой гнев. Необходимо проговаривать его и работать над собой, чтобы добиться внутренней устойчивости, – добавила эксперт.

У ноябрьских детей, как отмечает нумеролог, все мысли очень сильно материальны. Важно их отслеживать. Это огромная сила, способная или творить, или разрушать. "Здесь нужно идти через созидание и быть конструктивным, контролируя свои эмоции", – заключила Айсулу Ахимова.