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Акчулаков рассказал, когда КТК заработает на всю мощность

Акчулаков КТК комментарий работа Фото: akorda.kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, когда Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заработает в полном объеме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго заверил, что ремонтные работы на консорциуме продолжаются. Была проблема с водолазным оборудованием, но она уже решена.

Вопрос ремонта – это вопрос конца этого месяца. Все необходимое находится там, работы уже ведутся. Полторы недели назад был один нюанс, связанный с недостаточным количеством водолазного оборудования, потому что это все находится под водой. Оно тоже было доставлено, сейчас работы ведутся, буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу октября, после 25 числа, будут запущены дополнительные выносные причальные устройства (ВПУ). Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По словам министра, на КТК и ранее проводились ремонты в агрессивной морской среде, но у каждого оборудования есть какой-то предел, чисто механический.

Один ВПУ, который у нас есть, позволяет текущий объем добычи полностью экспортировать для Казахстана. Два ВПУ – это уже 100-120% мощностей, третий всегда был резервом. Болат Акчулаков

В августе на Каспийском трубопроводном консорциуме была приостановлена отгрузка нефти через два выносных причальных устройства на ВПУ-1 и ВПУ-2, на которых нашли трещины.

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