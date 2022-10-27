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Александр Бублик вышел в четвертьфинал крупного турнира на кортах Базеля

Теннис АТП 500 3 круг Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в третий круг престижных соревнований на теннисных площадках швейцарского Базеля, обыграв испанца Альберта Рамоса-Виноласа, сообщает Zakon.kz.

Поединок второго круга одиночного разряда между казахстанцем и испанцем завершился успехом Александра Бублика, который не дал никаких шансов своему сопернику, обыграв его в двух партиях с одинаковым счетом – 6:3. Для своей победы казахстанец затратил один час и 16 минут, при этом использовав свои коронные эйсы. А их в этом матче набралось штук 10. Но не обошлось и без двойных ошибок, которых Александр допустил три.

Теперь Бублик в четвертьфинале встретится с победителем встречи Феликс Оже-Алисим (Канада) и Миомир Кецманович (Сербия).

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