Александр Бублик вышел в четвертьфинал крупного турнира на кортах Базеля

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в третий круг престижных соревнований на теннисных площадках швейцарского Базеля, обыграв испанца Альберта Рамоса-Виноласа, сообщает Zakon.kz.

Поединок второго круга одиночного разряда между казахстанцем и испанцем завершился успехом Александра Бублика, который не дал никаких шансов своему сопернику, обыграв его в двух партиях с одинаковым счетом – 6:3. Для своей победы казахстанец затратил один час и 16 минут, при этом использовав свои коронные эйсы. А их в этом матче набралось штук 10. Но не обошлось и без двойных ошибок, которых Александр допустил три.

Теперь Бублик в четвертьфинале встретится с победителем встречи Феликс Оже-Алисим (Канада) и Миомир Кецманович (Сербия).

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.