Назван главный фаворит Лиги чемпионов

Английcкий футбольный клуб "Мансити" возглавил список 20-ти команд, претендующих на звание победителя Лиги чемпионов. В этом списке даже есть коллективы, которые пока не имеют путевок в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Goal, ведущая 10-ка этого рейтинга уже забронировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В призовую тройку команд входят "Манчестер Сити", "Бавария" и "Реал".

В Топ-10 рейтинга фаворитов Лиги чемпионов-2022/23 также вошли:

4. "ПСЖ".

5. "Ливерпуль".

6. "Наполи".

7. "Челси".

8. "Боруссия" Дортмунд.

9. "Интер".

10. "Бенфика".

Этот рейтинг может измениться после завершения матчей 6-го тура группового раунда ЛЧ, которые пройдут 1 и 2 ноября.

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