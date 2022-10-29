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Для кого особо опасно алкогольное похмелье

совет Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, для кого особо опасно алкогольное похмелье, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, постинтоксикационное состояние может спровоцировать такой опасный синдром как делирий.

Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Такое состояние может вызвать делирий – состояние с 30%-ной смертностью, – цитирует "Вечерняя Москва" Мясникова.

Он добавил, что данный психоз опасен нарушением концентрации человека, его моторных функций и многих других физиологических норм, страдают все аудиовизуальные и тактильные ощущения, что может вызвать галлюцинации и бред.

По его словам, возникает такое состояние как побочный эффект других более серьезных заболеваний, связанных с мозговыми патологиями, или же из-за воздействия химических средств.

Также злоупотребление спиртным может привести к потере электролитов в крови, уточнил врач. Их восстановление подвергнет организм огромному стрессу и неизбежному болезненному состоянию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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