Для кого особо опасно алкогольное похмелье
По словам эксперта, постинтоксикационное состояние может спровоцировать такой опасный синдром как делирий.
Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Такое состояние может вызвать делирий – состояние с 30%-ной смертностью, – цитирует "Вечерняя Москва" Мясникова.
Он добавил, что данный психоз опасен нарушением концентрации человека, его моторных функций и многих других физиологических норм, страдают все аудиовизуальные и тактильные ощущения, что может вызвать галлюцинации и бред.
По его словам, возникает такое состояние как побочный эффект других более серьезных заболеваний, связанных с мозговыми патологиями, или же из-за воздействия химических средств.
Также злоупотребление спиртным может привести к потере электролитов в крови, уточнил врач. Их восстановление подвергнет организм огромному стрессу и неизбежному болезненному состоянию.
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