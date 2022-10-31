Прокурор запросила 7 лет лишения свободы для Бакытгуль Хаменовой

В суде №2 Атырау прокурор Лаура Асанова запросила семь лет лишения свободы для экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой 31 октября, сообщает Zakon.kz.

Прокурор озвучила обвинительную речь, пишет AtyrauPress.kz.

Назначить семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена "Курмет", – отметила прокурор Лаура Асанова.

Из-за несовершеннолетнего ребенка она просила отстрочить наказание до трех лет.

Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета один день под стражей за полтора дня, – добавила Лаура Асанова.

22 октября Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе на домашний арест. Прокурор Саматова возразила и просила отказать в удовлетворении ходатайства, так как обвинение в отношении Хаменовой квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тенге.