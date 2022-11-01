Курсы валют на 1 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 1 ноября 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,35 тенге, евро – 465,73 тенге, рубля – 7,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,34 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,11 тенге, продажи – 7,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,35 тенге. Читайте также Курс доллара немного вырос на торгах 31 октября В Казахстане уровень бедности снизился почти в 9 раз за 20 лет "Казына Капитал Менеджмент" вступил в Ассоциацию ООН "Принципы ответственного инвестирования"

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