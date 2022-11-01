Дмитрий Песков подтвердил завершение частичной мобилизации в России

Для остановки мобилизационных мероприятий не нужен указ президента Российской Федерации Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации. Об этом 1 ноября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

Песков отметил, что к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, пишут РИА Новости.

На этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Министерством обороны в военкоматы разосланы телеграммы насчет дальнейшей нерассылки каких-либо повесток, – сказал он.

Песков добавил, что указ Путина о частичной мобилизации выполнен. Новой волны призыва по старому указу не будет.

21 cентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил о частичной мобилизации в России.