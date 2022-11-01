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Казахстанцы вышли в финал ЧМ по спортивной гимнастике в Великобритании

Финал в Великобритании Фото: Instagram/milad_milka
Казахстанцы Милад Карими и Нариман Курбанов вышли в финал Чемпионата мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет оlympic.kz, Карими прошел квалификацию в вольных упражнениях, где набрал 14.733 балла и пробился в финал с третьего места.

Курбанов также отборочный раунд завершил третьим. В упражнениях на коне судьи оценили его выступление в 15.033 балла.

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