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Ученые Бостонского университета опровергли миф о вреде картофеля

Ученые опровергли миф о вреде Фото: pixabay
Американские ученые развеяли миф о вреде картофеля для здоровья человека, сообщает Zakon.kz.

Научные сотрудники Бостонского университета пришли к выводу, что умеренное потребление не приводит к каким-либо проблемам со здоровьем вроде гипертонии или увеличения веса, как считалось ранее, пишет Journal of Nutritional Science.

Эксперты детально изучили пищевые привычки добровольцев. Особенно их интересовали люди, в рационе которых присутствует картофель. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, употребляющие в пищу картофель, реже остальных сталкиваются с диабетом второго типа.

Согласно исследованию, не было обнаружено связи между употреблением четырех и более тарелок жареного, вареного белого или сладкого картофеля и проблемами со здоровьем, в том числе гипертонией и дислипидемией.

Также выяснилось, что жареный картофель полезен как вареный или запеченный. Главное – не добавлять к блюду красное мясо и вести активный образ жизни. В таком случае, со здоровьем все будет хорошо, утверждают диетологи.

Ученые отметили, что картофель является недорогим источником ценных питательных веществ. Диетические рекомендации включают употребление картофеля как часть здорового питания.

Специалисты начали работу над исследованием в 1971 году. В нем приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте 30+. Исследователи оценили пищевые привычки и здоровье участников с течением времени, чтобы понять, в какой степени регулярное потребление картофеля здоровыми взрослыми людьми может потенциально оказать неблагоприятное влияние на их кардиометаболическое здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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