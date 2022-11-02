Аграрии Прикаспия столкнулись с дефицитом семян из-за санкций

Атырауская область имеет потенциал в выращивании сельхозпродукции, но местные аграрии столкнулись с дефицитом семян из-за санкций в отношении России. Также аграрии предлагают упростить процедуру выдачи субсидий, сообщает Zakon.kz.

Субсидии: Лучше раньше, а не позже

16 августа 2020 года в силу вступили новые правила субсидирования. Были увеличены нормативы выплаты и размеры субсидий на развитие племенного животноводства, покупку удобрений. Но сегодня фермеры говорят, что оформление субсидий занимает много времени, чересчур много бумажной волокиты, процедура долгая.

Фото: Zakon.kz

Выдачу субсидий надо упростить. Если хозяйство опытное в делах ее получения, то да, справляются, а вот для молодых фермеров это сложно. Субсидии даются в конце года, а надо в начале, когда предприниматели начинают удобрения покупать, и еще тогда, когда урожай получают. Нередко, например, для покупки семян люди кредиты берут, это большая нагрузка, тем более что банки второго уровня сельхозникам кредиты дают неохотно, их не устраивает залог, кому нужны в залог находящиеся в селе старые дома, – говорит Владимир Розметов, глава крупного крестьянского хозяйства "АтырауАгроӨнімдері".

Фото: Zakon.kz

Руководитель крестьянского хозяйства "Нурлы дала" Мурат Сарманов придерживается аналогичного мнения.

Вообще, все упрощать надо. Во-первых, зачастую государственные дотации и кредиты получают представители крупного или среднего хозяйства, а мелкие аграрии остаются за бортом. Во-вторых, государство собирается сокращать количество бумаг и переводить процедуру получения субсидий в электронный формат. Еще в сентябре министр Ербол Карашукеев говорил о том, что с 1 июля запущена новая единая государственная информационная система субсидирования. Но проблема-то в том, что не везде есть интернет, а в отдаленных селах нет даже компьютеров, – говорит Мурат Серманов.

Фермеры Прикаспия считают важным, чтобы при тендерах на открытие торговых точек преимущественное право имели местные товаропроизводители. По их словам, сегодня в Атырау и Атырауской области наблюдается совершенно иная ситуация, и если атырауским товаропроизводителям предлагают свободные места в торговых точках, то не самые лучшие.

Откуда возник дефицит семян

В условиях санкционного давления на РФ казахстанские сельхозтоваропроизводители столкнулись с дефицитом семян. Хотя санкции введены не против Казахстана, но казахстанские предприниматели приобретают такой важный товар в дальнем зарубежье через Россию.

Санкции показали, что мы одномоментно можем остаться без семян. Вообще в стране должно быть государственное семеноводческое хозяйство, но у нас нет специального хаба или компании, которая имела бы лицензию на приобретение и продажу семян. Поэтому мы вынуждены сейчас искать их за пределами своей страны. К примеру, наше хозяйство семена покупает голландские, а цены по сравнению с прошлым годом значительно выросли, и это уже ударяет по карману казахстанского фермера, – говорит Владимир Розметов.

Он также отмечает, что сельскохозяйственная отрасль региона вполне может обеспечить и себя, и страну овощами и фруктами местного производства, ничего и завозить не придется, но требуется научный подход.

В прежние времена все сажали по рекомендации ученых, агрономов и получали хорошие урожаи. Подбирали такие культуры, которые железно приживутся в том или ином климате. Теперь это утеряно полностью. Остались старые кадры, которые подсказывают друг другу. А надо, чтобы на государственном уровне восстановили это утерянное направление. Специалисты должны выносить решение – где сажать и что сажать, проводить изыскательскую работу, вот как это делается у нефтяников, – говорит аграрий.

В сентябре 2022 года Министерство сельского хозяйства сообщало о завершении разработки новых направлений господдержки, таких как: субсидирование затрат товаропроизводителей по внедрению научно-технической деятельности в производство, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и субсидирование стоимости услуг, оказанных кооперативами своим членам.

Фото: Zakon.kz

Они направлены на ускорение процессов технологического перевооружения производства и стимулирование, и развитие кооперативного движения в сельской местности, – пояснил тогда министр сельского хозяйства.

Также новые правила предусматривают встречные обязательства по стабильному увеличению объемов производства и поставке сырья предприятиям переработки. Предполагается, что новые правила субсидирования будут введены уже со следующего года.

Светлана Новак