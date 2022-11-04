Сколько бюджетных денег тратят в городах Казахстана на уборку улиц

У казахстанцев зачастую возникают нарекания к работе коммунальных служб, особенно в осенний и зимний периоды. Zakon.kz через портал "Государственные закупки Казахстана" узнал, кто выполняет эти работы, во сколько они обходятся бюджетам Астаны, Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Костаная.

Астана: от 2,5 до 5 млрд тенге выделяют акиматы районов на уборку улиц

В столице Казахстана районные акиматы в этом году заключили трехгодичные договоры с ТОО "Астана Тазалық" до конца 2024 года.

Так, аппарат акима района "Сарыарка" заключил договор с обслуживающей компанией на 2,58 млрд тенге на услуги по механизированной уборке улиц в центральном квадрате: проспект Богенбай батыра до набережной реки Есиль, от ул. Кумисбекова до проспекта Республики. В 2020-2021 годах на эти цели было направлено более 2,84 млрд тенге.

Аппарат акима района "Алматы" за услуги по санитарной очистке улиц участка № 1 готов оплатить 2,92 млрд тенге и за механизированную уборку улиц района – 780 млн тенге. За два предыдущих года на эти цели направлено 2,5 млрд тенге.

Акимат района "Есиль" на услуги по текущему содержанию и уборке улиц, а также вывозу мусора, снега и строительных отходов выделил более 5,42 млрд тенге. В 2020-2021 годах компании по актам выполненных работ выплачено свыше 5,24 млрд тенге. В ноябре 2021 года заключены договора еще на 977 млн и 800 млн тенге.

Акимат района "Байқоңыр" в этом году заключил договор с ТОО "Астана Тазалық" на механизированную уборку улиц первой категории на сумму 1,83 млрд тенге.

За два года 22 млрд тенге "съели" алматинские дворники

В Алматы за содержание улично-дорожной сети в большей части территории города несет ответственность государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалык". Обслуживает Алмалинский, Бостандыкский, Медеуский, Жетысуский районы, частично Турксибский, Ауэзовский, Наурызбайский районы.

За 2020-2022 годы акиматы районов южной столицы заключили с предприятием договоры на общую сумму свыше 22 млрд тенге.

Так, акимат Медеуского района в этом году заключил договор с компанией на уличную уборку в весенний, летний, осенний, зимний периоды на сумму 1,94 млрд тенге. В прошлом году было направлено более 1,75 млрд тенге. В 2020 году – 1,34 млрд тенге.

В перечень работ входят: уборка проезжей части дорог, транспортных развязок, обочин, прибордюрной и прилотковой частей улиц, тротуаров, арыков и переходов, покос травы, очистка урн, покраска дорожных объектов, промывка остановочных комплексов, содержание арычной сети, подсыпка дорог, вывоз мусора и снега и другое.

Уборкой улиц Алатауского района занимается ТОО "Аван Курылыс". Сумма по договору – 1,24 млрд тенге.

Также содержанием отдельных участков улиц и дорог южной столицы занимаются еще десять частных предприятий.

Шымкент: скромные запросы

По сравнению с Алматы и Астаной запросы у коммунальных компаний третьего мегаполиса страны гораздо скромнее. С ТОО "Жасыл-Жер" заключен договор на содержание и обслуживание шести парков и восьми скверов города на сумму 1,54 млрд тенге. Заказчик – ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкента".

С ТОО "AICOM" – договор на содержание памятников на 95 млн тенге. С ТОО "Dim Nur company" – на услуги по содержанию, ремонту, консервации фонтанов и скважин на сумму 171,9 млн тенге.

С государственном коммунальным казенным предприятием "Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова" – на содержание и защиту особо охраняемых природных территорий на сумму 196,5 млн тенге.

Усть-Каменогорск: уборка за миллиард

В областном центре Восточно-Казахстанской области основной поставщик – КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН". В феврале нынешнего года между городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска и предприятием заключен договор на 1,79 млрд тенге по лоту "Содержание улиц и инфраструктуры города Усть-Каменогорска". Срок исполнения – конец 2022 года.

По техспецификации поставщик должен в летний и зимний периоды очищать улицы и дороги от пыли, мусора, снега, наледи, колейности, льда, вывозить снег, содержать общегородские туалеты, ликвидировать свалки, выполнять противопаводковые мероприятия, содержать мосты и переходы. Также в летний период заниматься озеленением, ухаживать за зелеными насаждениями.

В мае 2022 года заключен еще один договор на 302,9 млн тенге на содержание улиц и дорог в Усть-Каменогорске на центральных улицах и дорогах. В техспецификации перечислены механизированные виды работ, такие как подметание, мойка, полив проезжей части, патрулирование дорог, содержание надземных и подземных переходов, и ручная работа: уборка тротуаров и лотков от случайного мусора на центральных улицах и дорогах, посадочных площадок автобусных остановок, пешеходных переходов, лестничных сходов, очистка урн.

В 2021 договор был заключен на 1,83 млрд тенге, а в 2020 году – на 1,8 млрд тенге.

Костанай: миллионы за уборку скверов

В Костанае в 2022 году договор на текущее содержание улиц и мест общего пользования в северной части города заключен с ТОО "ДК-Мақсат" на 417,7 млн тенге (в 2021 году – 461,4 млн тенге), в центральной части города – с ТОО "Таза Жол АТ" на 1,12 млрд тенге (в 2021 году – 1,38 млрд тенге), в южной части города – с ТОО "АБЗ плюс" на 776,4 млн тенге (в 2021 году -1,23 млрд тенге).

Уборкой улиц и мест общего пользования в юго-восточной, восточной и юго-западной частях города занимается ТОО "Конгломерат.KZ". Сумма договоров составляет 354,1 млн, 335,8 млн, 362 млн тенге, соответственно. В северо-западной части города – ТОО "Капитал групп союз". Сумма по договору в общем 562,5 млн тенге. Еще несколько частных подрядных организаций обслуживают парки и скверы города.

Айдар Альтаев