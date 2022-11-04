Казахстанский гвардеец завоевал "серебро" Чемпионата Азии по ММА

Военнослужащий воинской части 5451 Национальной гвардии ефрейтор Бельгибай Адильбек стал обладателем серебряной медали Чемпионата Азии по смешанному боевому единоборству (ММА), который прошел в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке в весовой категории до 70,3 кг казахстанский гвардеец уступил таджикскому спортсмену Масуду Одинаеву.





Фото: пресс-служба Нацгвардии РК



В итоге в копилке Казахстана семь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей.





Фото: пресс-служба Нацгвардии РК



Чемпионат Азии по смешанному боевому единоборству (ММА) проходил в столице Таджикистана Душанбе с 27 по 30 октября 2022 года. В континентальном первенстве принимали участие около 200 спортсменов из 18 стран. Казахстан представляли 37 членов национальной сборной по ММА. За выход в полуфинал сразились 20 казахстанских бойцов, 13 из них завершили поединки победой.

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