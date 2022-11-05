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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с молодежью региона

аким и молодежь Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Встреча акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды с молодежью прошла в формате "без галстуков". Более 150 молодых людей могли задать интересующие их вопросы напрямую главе региона, сообщает Zakon.kz.

Неформальная и непринужденная обстановка встречи позволила построить открытый и откровенный разговор между участниками. Глава региона выразил благодарность юношам и девушкам за их активную гражданскую позицию и призвал внести свой вклад в молодежную политику региона.

аким и молодежь

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Никто лучше вас не знает о проблемах молодежи. Вы – движущая сила общества и будущее страны. Нужно учиться, развиваться, прислушиваться к старшему поколению. Радует, что растет число молодых людей, желающих открыть собственный бизнес. Формула успеха проста: вы должны ставить четкие цели перед собой, быть всегда в поиске, обладать высокой работоспособностью, не лениться, подавать пример своим сверстникам. Вы можете столько сделать полезного для нашей области, своей страны. От вашей жизненной позиции во многом будет зависеть качество жизни населения региона в ближайшем будущем. Дархан Сатыбалды

аким и молодежь

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Встреча в свободном формате длилась два часа. За это время было обсуждено немало проблем и предложены их конкретные решения. Молодые люди задавали различные вопросы и высказывали свои мнения главе региона. Подняли вопрос занятости, доступного жилья, говорили о саморазвитии, поддержке молодых предпринимателей, охране окружающей среды. Аким области отметил, что готов чаще встречаться с молодежью. Поблагодарил молодых людей за участие, похвалил их за хорошие идеи и предложения, озвученные на встрече, заверив, что все полезные и обоснованные проекты всегда будут получать его поддержку и помощь.

аким и молодежь

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В Туркестане аким осмотрел здание областного молодежного ресурсного центра. Он познакомился с руководителями молодежных ресурсных центров 17 районов и городов. Руководитель областного молодежного ресурсного центра Ерасыл Тулебаев доложил о проделанной работе.

В Туркестанском регионе – более 470 тыс. молодых людей. Это 13% всей молодежи республики. Более 80% молодых людей, составляющих четверть населения области, проживает на селе. Среди них немало и волонтеров, которые участвуют в общественных работах, оказывают услуги населению в различных направлениях и трудных ситуациях.

аким и молодежь

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В завершение встречи Сатыбалды вместе с молодежью посадил деревья.

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