Как использование нецензурной лексики влияет на сердце

Врач-кардиолог Сергей Васильев рассказал о том, как использование нецензурной лексики влияет на организм человека, сообщает Zakon.kz.

По его словам, использование мата помогает "выпустить пар", что снижает уровень гормона стресса в организме.

Агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя в том числе методами, не принятыми в приличном обществе, – цитирует специалиста Life.

Отмечается, что специалисты провели целую серию экспериментов, в ходе которых одной группе разрешалось ругаться, а другой – нет. Результаты этих исследований показали, что обсценная лексика приводила к снижению уровня гормона стресса, ухудшающего работу сердечно-сосудистой системы.

Уже есть эксперименты, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается. Сергей Васильев