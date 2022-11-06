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Как использование нецензурной лексики влияет на сердце

ругань Фото: pixabay
Врач-кардиолог Сергей Васильев рассказал о том, как использование нецензурной лексики влияет на организм человека, сообщает Zakon.kz.

По его словам, использование мата помогает "выпустить пар", что снижает уровень гормона стресса в организме.

Агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя в том числе методами, не принятыми в приличном обществе, – цитирует специалиста Life.

Отмечается, что специалисты провели целую серию экспериментов, в ходе которых одной группе разрешалось ругаться, а другой – нет. Результаты этих исследований показали, что обсценная лексика приводила к снижению уровня гормона стресса, ухудшающего работу сердечно-сосудистой системы.

Уже есть эксперименты, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается. Сергей Васильев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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