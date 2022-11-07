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Первая неделя ЧА-2022 по боксу принесла Казахстану 14 медалей

Бокс ЧА 14 Медалей Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На чемпионате Азии – 2022 по боксу в Аммане (Иордания) завершилась первая первая неделя соревнований. По их итогам казахстанские боксеры выступят в полуфиналах 14 категорий у мужчин и женщин, что гарантирует им награды как минимум бронзового качества, сообщает Zakon.kz.

Надо отметить, что полуфиналистов у казахстанской сборной может еще прибавиться, так как предстоят поединки стадии четвертьфинала в других весовых категориях.

В шестой соревновательный день ЧА-2022 на ринг Аммана вышли семь казахстанских боксеров, из них только Римма Волосенко (60 кг) не сумела переиграть Номин-Эрдене Тугсжаргал из Монголии.

Остальные шестеро добились успеха и пробились в полуфинал. Санжар Ташкенбай (48 кг) был сильнее Мирлана Туркбая уулу из Кыргызстана – 5:0.

Махмуд Сабырхан (54 кг) не дал никаких шансов монголу Дорьныамбуу Ганболдому – 5:0. Серик Темиржанов (57 кг) выиграл с явным преимуществом у иорданца Юсефа Иашаша – 5:0.

Стоит подчеркнуть, что практически все казахстанцы в этот день были на голову сильнее своих соперников, и это показывают результаты боев. Саматали Тольтаев (60 кг) обыграл кыргызстанца Мирзохида Имамназарова – 5:0, Дулат Бекбауов (67 кг) сломил сопротивление другого представителя Кыргызстана — Жакшылыка Талайбекова (5:0). Призер ЧМ-2021 Алуа Балкибекова (48 кг) отправила домой Тхипсатчу Йодвари из Таиланда – 5:0.

Чуть ранее путевки в полуфинал ЧА-2022 обеспечили себе: Сакен Бибосынов (51 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Таким образом, 14 казахстанских мастеров уже гарантировали себе призовое место данного азиатского первенства. А какая именно это будет медаль, зависит только от самих боксеров, а точнее от исхода их поединков в полуфинале.

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