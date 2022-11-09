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Ушел из жизни лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

музыкант, известие, кончина Фото: wikimedia
В возрасте 76 лет умер основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Об этом написал бас-гитарист музыкального коллектива Питер Эгнью в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Дэн Маккаферти умер 8 ноября в 12:40.

"Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать", – сообщил Эгнью на странице Nazareth в Facebook.

Дэн Маккаферти отыграл в группе 45 лет и ушел из нее в 2013 году из-за болезни легких.

Рок-группу Nazareth создали в 1968 году. В середине 1971 года вышел их дебютный альбом. Успех к группе пришел благодаря дружбе с музыкантами Deep Purple. Они предложили Nazareth играть у них на разогреве в турне.

В 1973 году вышел еще один альбом под названием RazAmaNaz. Благодаря ему группа обрела популярность в Европе и Японии, в британских хит-парадах альбом занял 11-е место. Песни "RazAmaNaz", "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy" стали хитами.

В 1975 году Nazareth выпустил альбом Hair of the Dog. На этом альбоме были такие композиции как "Hair Of The Dog", "Miss Misery", "Guilty", "Changing Times", "Beggars Day", "Rose in Heather", "Whisky Drinking Woman" и "Please Don’t Judas Me".

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