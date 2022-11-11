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Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанyя"

детдом, акция Фото: Instagram/knbgovkz
Сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Алматы на регулярной основе оказывают поддержку детскому дому "Жанyя", сообщает Zakon.kz.

Так, на днях для 30 воспитанников детского дома был организован поход в кинотеатр для просмотра анимационного фильма. После их угостили обедом и сладостями с вручением игрушек и необходимой сезонной одежды.

"Мы благодарим всех сотрудников, волонтеров и руководство Комитета нацбезопасности. Поддержка и внимание необходимы каждому нашему воспитаннику. Мы очень рады и благодарны за созданный для наших детей праздник", – прокомментировало руководство детского дома.

Комплекс "Жануя" основан в 1999 году и рассчитан на 350 воспитанников. Это специальный детский дом, включающий детсад и коррекционную школу для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Обучение и воспитание проводятся здесь по специальным коррекционным программам. В воспитании ребятам помогают опытные педагоги и психологи.

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