Неизвестный "заминировал" школы в Петропавловске

Информация о заложенных взрывных устройствах в школах Петропавловска поступила в дежурную часть ДП СКО от дежурного ДЧС 11 ноября в 09:30, сообщает Zakon.kz.

Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены, передает polisia.kz.

Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено.