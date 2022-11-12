Неизвестный "заминировал" школы в Петропавловске
Фото: pexels
Информация о заложенных взрывных устройствах в школах Петропавловска поступила в дежурную часть ДП СКО от дежурного ДЧС 11 ноября в 09:30, сообщает Zakon.kz.
Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены, передает polisia.kz.
Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено.
Полицейские напоминают, что согласно ст. 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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