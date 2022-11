Умер основатель рок-группы The Clash Кит Левен

Кита Левена характеризовали как одного из архитекторов постпанковского звучания. Его гитарный стиль высоко оценивали другие известные музыканты, в их числе гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте, сообщает Zakon.kz.

Один из основателей британской рок-группы The Clash Кит Левен скончался в возрасте 65 лет, сообщает The Guardian.

У музыканта диагностировали рак печени, он умер в своем доме в Норфолке.

Гитарист совместно с Миком Джонсоном основал группу The Clash в 18 лет, однако больших успехов он добился в Public Image Ltd. Их первый альбом Public Image: First Issue достиг 22-го места в чартах 1978 года.

Ему предшествовал классический сингл Public Image, попавший в десятку лучших. Их второй альбом Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка.