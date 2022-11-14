В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях
В частности, введен запрет на любительскую (спортивную) охоту на особо охраняемых природных территориях.
Вместе с тем на таких территориях допускается:
любительское (спортивное) рыболовство;
любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство, садоводство в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны;
сенокошение и пастьба скота на специально выделенных участках.
При этом указывается, что любительское (спортивное) рыболовство допускается в зонах ограниченной хозяйственной и туристской и рекреационной деятельности государственных национальных природных парков и государственных региональных природных парков и в буферной зоне государственных природных резерватов.
Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.