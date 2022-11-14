В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях

Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 4 ноября 2022 года внес изменения и дополнения в правила пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями, сообщает Zakon.kz.

В частности, введен запрет на любительскую (спортивную) охоту на особо охраняемых природных территориях.

Вместе с тем на таких территориях допускается:

любительское (спортивное) рыболовство;

любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство, садоводство в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны;

сенокошение и пастьба скота на специально выделенных участках.

При этом указывается, что любительское (спортивное) рыболовство допускается в зонах ограниченной хозяйственной и туристской и рекреационной деятельности государственных национальных природных парков и государственных региональных природных парков и в буферной зоне государственных природных резерватов.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.