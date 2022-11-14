Пищевые добавки для профилактики заболеваний могут быть опасными – ученые

Международная группа ученых заявила о том, что высокие уровни никотинамидрибозида (NR) — популярной пищевой добавки для профилактики различных заболеваний — могут быть опасными, поскольку увеличивают риск прогрессирования рака молочной железы и метастазирования в мозг, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biosensors and Bioelectronics.

Отмечается, что несмотря на широкую доступность NR в продаже, ученым до сих пор неизвестно, как это вещество влияет на клетки и действительно ли оно имеет клиническую эффективность.

Исследователи под руководством Елены Гоун (Elena Goun), доцента кафедры химии университета Миссури, разработали неинвазивный биолюминесцентный зонд BiNR для визуализации, как клетки поглощают NR внутри живых организмов. Зонд способен отслеживать поглощение NR клетками, в которых нет заранее введенного гена люциферазы. BiNR протестировали на мышиной модели трижды негативного рака молочной железы. Оказалось, что раковые клетки активно поглощали никотинамидрибозид, что приводит к значительному увеличению распространенности рака и метастазов в головной мозг.

В настоящее время не существует вариантов лечения вторичных опухолевых очагов в мозге, поэтому употребление NR пациентами с раком и людьми, предрасположенными к раку, может увеличивать риск смерти, говорится в журнале.

Гоун планирует в будущем провести исследования, которые помогут разработать ингибиторы биохимических путей, через которые пищевые добавки способствуют пролиферации и распространению опухолевых клеток.