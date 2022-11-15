В Алматинской области обнаружен еще один схрон с оружием

Фото: polisia.kz

15 ноября 2022 года в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что на территории Илийского района расположен схрон огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки была выявлена локация тайника. "Тайник с оружием найден в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф", вблизи Боралдайского аэродрома Илийского района. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями УП Илийского района. По данному факту начато расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК, которое поручено следователям указанного подразделения". Пресс-служба МВД РК Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений. Будет проведена судебно-баллистическая экспертиза. Ход расследования по уголовному делу взят на контроль руководством ДП Алматинской области. Читайте также Педофил покупал у детей их обнаженные фотографии в Алматы Жезказганские полицейские пожаловались на нового начальника из Караганды Пенсионерку сбили насмерть в Костанае

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