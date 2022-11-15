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В Алматинской области обнаружен еще один схрон с оружием

В Алматинской области обнаружен Фото: polisia.kz
15 ноября 2022 года в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что на территории Илийского района расположен схрон огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки была выявлена локация тайника.

"Тайник с оружием найден в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф", вблизи Боралдайского аэродрома Илийского района. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями УП Илийского района. По данному факту начато расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК, которое поручено следователям указанного подразделения". Пресс-служба МВД РК

Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений. Будет проведена судебно-баллистическая экспертиза. Ход расследования по уголовному делу взят на контроль руководством ДП Алматинской области.

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