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Законодательство РК

В ВКО сотрудники колонии и полицейские нашли два тайника с оружием

тайник Фото: polisia.kz
Сотрудники учреждения № 17 Департамента УИС совместно с сотрудниками полиции Восточно-Казахстанской области обнаружили схрон с оружием в одном из микрорайонов города Алтая, сообщает Zakon.kz.

В тайнике был изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного оружья.

Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения №18 ДУИС по ВКО в поселке Красина, близ производственных складов возле деревьев. На месте был обнаружен обрез гладкоствольного ружья, – рассказал начальник учреждения №18 ДУИС по ВКО Куанышбек Агиспаев.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Происхождение и принадлежность оружия будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий.

Предположительно схроны пролежали около двух лет.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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