В Астане студент колледжа продавал наркотики
Фото: Zakon.kz
В Астане полицейские задержали студента, продававшего наркотики, сообщает Zakon.kz.
Полицейскими был задержан учащийся третьего курса столичного колледжа. В квартире у 18-летнего студента был изъят гашиш весом более двух килограмм.
Также при обыске обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.
В настоящее время устанавливается канал поставки наркотиков в столицу.
17 ноября алматинские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков.
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