В Астане студент колледжа продавал наркотики

В Астане полицейские задержали студента, продававшего наркотики, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими был задержан учащийся третьего курса столичного колледжа. В квартире у 18-летнего студента был изъят гашиш весом более двух килограмм.

Также при обыске обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.

В настоящее время устанавливается канал поставки наркотиков в столицу.

17 ноября алматинские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков.