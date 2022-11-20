В Акмолинской области граждане активно принимают участие в выборах президента

С самого утра на избирательных участках акмолинцы проявляют активную гражданскую позицию – делают свой выбор. Всего в области насчитывается 717 избирательных участков, около 600 жителей региона могут сегодня голосовать, сообщает Zakon.kz.

Внеочередные выборы президента Казахстана в области проходят насыщенно. Невзирая на выходной день, с 7:00 горожане стоят в очереди, чтобы принять в них участие. На данный момент процесс продолжается, до 20:00 избирательные участки будут работать в активном режиме.

Акмолинские госслужащие с большой ответственностью относятся к внеочередным выборам президента страны. Прибывшая для голосования на избирательный участок №44 руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета труда и социальной защиты по Акмолинской области Сайран Касымжанова считает, что в этот исторически важный день каждый казахстанец должен голосовать.

"Я пришла голосовать за будущее своей семьи и страны. Я не раздумывая отдала свой голос за кандидата, которому доверяю, и уверена, что сделала правильный выбор. Я очень серьезно отношусь к выборам. Стараюсь не пропускать столь важные для моей родины события", – говорит Сайран Касымжанова.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В выборах принимают активное участие все руководители и работники местных исполнительных органов. Глава региона Ермек Маржикпев также пришел одним из первых на избирательный участок. По его мнению, это очень важный и знаменательный день для всех казахстанцев, ведь они выбирают свое будущее. Акима Акмолинской области порадовало, что на всех избирательных участках наблюдается очень высокая активность.

Заместитель директора КГУ "Қоғамдық келісім" Айдын Раисов выступает в этот день в качестве наблюдателя.

"Я сегодня являюсь наблюдателем на избирательном участке №34 от партии Amanat. Ход выборов проходит в штатном режиме, нарушений не отмечено. Призываю всех соотечественников сделать осознанный выбор в столь исторический для страны день", – поделился Айдын Максатович.

Трудовые коллективы предприятий города Кокшетау отдали свои голоса на выборах президента страны. Рабочие проявляют высокую явку и приходят на избирательные участки целыми бригадами и сменами.

Высокую активность при голосовании на выборах президента проявляют трудовые коллективы коммунальных предприятий в Кокшетау. Невзирая на загруженность и плотный график, рабочие организованно и с особым настроем приходят на избирательные участки. Бригада ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" сразу же после окончания смены пришла проголосовать за своего кандидата.

"Сегодня после ночной смены я сразу решил принять участие в выборах президента, так считаю это важным для нашего государства. Коллектив нашего предприятия, несмотря на сложный график работы, нашел время, чтобы в такой ответственный момент принять участие в выборах", – отметил инженер дежурной смены ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Александр Зайко.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Нашли время для участия в выборах и коммунальщики предприятия "Кокше Тазалык", отвечающие за чистоту и уборку улиц города. Им сегодня пришлось выйти на работу раньше обычного в связи с выборами. Они также проголосовали целыми бригадами.

В районах и поселках области также идет активное голосование.

Избирательный участок №572 находится в селе Красный Кордон Байтерекского сельского округа Зерендинского района. Жители этого дружного, многонационального населенного пункта всегда активно участвуют во всех проводимых мероприятиях, в том числе в политических кампаниях. В этот воскресный день краснокордонцы вновь подтвердили свою гражданскую ответственность. Уже к 11:00 на избирательный участок пришли около пятидесяти процентов избирателей, и их становится все больше.

"Учителя все проголосовали, работники лесхоза – филиала ГНПП "Кокшетау", пенсионеры, как всегда, активны", – рассказала председатель избирательной комиссии Наталья Соболева.

Волнующим событием стало участие в кампании для голосующих в первый раз выпускниц местной школы, а ныне – студенток колледжа Нурай Ескене и Сабины Шапи.

На данный момент на избирательных участках наплыв людей продолжается.