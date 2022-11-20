В ЗКО на избирательные участки жители приходили голосовать семьями

В Западно-Казахстанской области жители проявили активную гражданскую позицию и с самого раннего утра голосовали на своих избирательных участках, сообщает Zakon.kz.

Наблюдатели отмечали, что большинство приходили семьями, с детьми и внуками, своим примером показывая подрастающему поколению важность участия каждого гражданина в историческом событии страны.

В семье Халыковых стало уже доброй традицией приходить на выборы всей семьей. Пока дети были маленькими, Мендыхан-ага приходил с ними на избирательный участок в своем родном ауле Кошанкуль Казталовского района ЗКО. Как он признается, за его долгую жизнь было немало ответственных выборных моментов, от которых зависело будущее страны, и он всегда честно, от всей души исполнял свой гражданский долг.

У Мендыхана Халыкова очень большая и дружная семья. Вместе с супругой он воспитал пятерых детей: четырех дочерей и сына. Каждый из них создал свою крепкую семью и вместе подарили родителям двенадцать внучат. В этом году в их семье был большой праздник. Свои крепкие семейные узы они продемонстрировали на республиканском конкурсе "Мерейлі отбасы", приехав дружной командой в составе 20 человек.

"На выборах президента страны я хотел быть рядом с детьми и, взяв открепительный талон, пришел с детьми и внуками голосовать на избирательный участок в Уральске. Очень рад и горд, что принимаю непосредственное участие в таком значимом событии. Прожив немало, проработав честно и достойно до пенсии, я могу сказать, что наш Казахстан уверенно идет вперед, сохраняя мир и стабильность, единство и согласие всего народа", – сказал Мендыхан-ага.

Такой же активной жизненной позиции придерживается и семья Умаровых из Бокейординского района. Глава семьи – Жигер Умаров, пенсионер, вместе с супругой Магмур Мулдашевой воспитал 4 сыновей и 3 дочерей. В семье Умаровых все сыновья и дочери получили высшее образование, вносят весомый вклад в процветание страны. Эта семья – династия учителей. Все члены большой семьи Умаровых – неоднократные победители районных семейно-спортивных соревнований, конкурсов.

Фото: семья Умаровых/пресс-служба акимата ЗКО

В Теректинском районе свой голос пришли отдать многодетные матери: Гульназ Кабиева, воспитывающая 5 детей, Гульнар Кусаинова, мама 4 детей, двое ее сыновей Султан и Бейбарыс участвовали в республиканском конкурсе "Бала дауысы".

Несомненно, любое активное гражданское общество начинается с семьи. В каждом районе, в каждом селе сегодня на выборы пришли целыми семьями. Ведь для села это большой праздник, где люди, приветствуя друг друга, делали важное дело – голосовали за будущее страны, за ее независимость и процветание, за то, чтобы таким образом выразить свои солидарность и единство.