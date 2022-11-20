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В Туркестанской области опровергли информацию о массовом вбросе бюллетеней в урну

выборы Фото: gov.kz
Туркестанская областная территориальная избирательная комиссия прокомментировала информацию о происшествии на избирательном участке №804 Тюлькубасского района, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети был опубликован материал о массовом вбросе избирательных бюллетеней в урну. Автор публикации на данный момент удалил фото, видеоматериалы со своей страницы.

"Урны, выданные областной избирательной комиссией, имеют в верхней крышке узкую прорезь, что не позволяет опустить одновременно большое количество бюллетеней". Туркестанская областная территориальная избирательная комиссия

Уточняется, что со всех членов данной избирательной комиссии и наблюдателей, присутствовавших на избирательном участке, были взяты объяснительные с опровержением данного факта.

выборы

Фото: Туркестанская областная территориальная избирательная комиссия

"Исходя из вышеуказанного, можно заключить, что данный сюжет является фейковым и не соответствует действительности. Имеется подпись автора публикации Р. Егенбердиева", – отметили в комиссии.

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