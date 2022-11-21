Расширен список организаций, для устройства в которые нужно пройти детектор лжи

Постановлением правительства от 17 ноября 2022 года внесены изменения и дополнения в правила прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных органах РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам полиграфологическое исследование проходят:

граждане, принимаемые на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу, а также на учебу в организации образования правоохранительных органов;

сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы по необходимости при проведении служебного расследования.

Ранее лица, принимаемые в органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу, в перечень не входили.

Основными задачами прохождения исследования являются выявление:

противоправных намерений поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу (на учебу в организации образования правоохранительных органов) (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы, суицидальных наклонностей;

сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

Кроме того, указанные лица будут проходить проверку полиграфом по необходимости при проведении служебного расследования.

При этом говорится, что исследование сотрудника правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы при проведении служебного расследования проводится с его согласия.

Вместе с тем из правил исключена необходимость проверки для сотрудников правоохранительных органов, подлежащих аттестации.

Как отмечается, информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется сотрудниками кадровых подразделений, приемными комиссиями организаций образования правоохранительных органов, службами собственной безопасности и конкурсными комиссиями при решении вопроса о приеме на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу (на учебу в организации образования правоохранительных органов), проведении служебного расследования.

Постановление вводится в действие с 29 ноября 2022 года.