Виновника аварии задержали при помощи вживленного в лошадь чипа
Инцидент произошел минувшей ночью, 21 ноября, около 23:45. Лошади выбежали на дорогу и произошло столкновение с автомобилем. Животные погибли на месте происшествия. Водитель не пострадал. Однако автомобилю были нанесены механические повреждения.
Сотрудники полиции совместно с представителями ветеринарной инспекции установили личность владельца лошадей. Найти хозяина скота помог чип, вживленный под кожу одного из животных.
Выяснилось, что лошади принадлежат 46-летнему жителю Целиноградского района. По условиям трехстороннего договора сельчанин передал лошадей пастуху, 49-летнему жителю Косшы.
За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных в отношении пастуха составлен административный протокол по ст. 408 ч. 2 КоАП РК.
Эта статья предусматривает штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).