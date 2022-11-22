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Виновника аварии задержали при помощи вживленного в лошадь чипа

при помощь чипа нашли владельца лошади, попавшей в ДТП Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области виновника ДТП, произошедшего на 1184 км автодороги Екатеринбург – Алматы, задержали при помощи чипа, вживленного в лошадь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел минувшей ночью, 21 ноября, около 23:45. Лошади выбежали на дорогу и произошло столкновение с автомобилем. Животные погибли на месте происшествия. Водитель не пострадал. Однако автомобилю были нанесены механические повреждения.

Сотрудники полиции совместно с представителями ветеринарной инспекции установили личность владельца лошадей. Найти хозяина скота помог чип, вживленный под кожу одного из животных.

Выяснилось, что лошади принадлежат 46-летнему жителю Целиноградского района. По условиям трехстороннего договора сельчанин передал лошадей пастуху, 49-летнему жителю Косшы.

За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных в отношении пастуха составлен административный протокол по ст. 408 ч. 2 КоАП РК.

Эта статья предусматривает штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

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