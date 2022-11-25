В Павлодаре, спасенные из пожара дети рассказали, что их мать подожгли намеренно

Дети пострадавшей рассказали некоторые подробности случившегося и отметили, что сожитель матери специально плеснул на нее бензин и поджёг, сообщает Zakon.kz

В беседе с волонтерами ДПО Vita школьники рассказали, что после поджега мать успела вытолкнуть одного из них в подъезд, а второго спасла ее подруга. У мальчиков есть родной отец и бабушка.

Сейчас, как сообщает паблик "Типичный Павлодар" родственники забрали их к себе. Школа, куда ходят ребята, тоже пообещала помочь вещами и обеспечить горячим питанием в урочное время.

22 ноября, ближе к полуночи, в квартире дома №150 по ул.Ломова разгорелся огонь. В ДЧС тогда сообщили, что на тушение ушло чуть больше 40 минут. Пожарные спасли пять человек, среди которых трое детей. Ещё до прибытия техники и сотрудников ДЧС в больницу в тяжёлом состоянии госпитализировали 36-летнего мужчину и 27-летнюю женщину.

По информации общественников, пострадавшая женщина идёт на поправку. Ее перевели из реанимации в обычную палату. А вот ее сожитель в коме.

В полиции сообщили, что проводят досудебное расследование по статьям 24 ч.3 - 99 ч.2 п. 6 УК РК, которые предусматривают наказание за покушение на преступление и убийство.