В Павлодаре, спасенные из пожара дети рассказали, что их мать подожгли намеренно
В беседе с волонтерами ДПО Vita школьники рассказали, что после поджега мать успела вытолкнуть одного из них в подъезд, а второго спасла ее подруга. У мальчиков есть родной отец и бабушка.
Сейчас, как сообщает паблик "Типичный Павлодар" родственники забрали их к себе. Школа, куда ходят ребята, тоже пообещала помочь вещами и обеспечить горячим питанием в урочное время.
22 ноября, ближе к полуночи, в квартире дома №150 по ул.Ломова разгорелся огонь. В ДЧС тогда сообщили, что на тушение ушло чуть больше 40 минут. Пожарные спасли пять человек, среди которых трое детей. Ещё до прибытия техники и сотрудников ДЧС в больницу в тяжёлом состоянии госпитализировали 36-летнего мужчину и 27-летнюю женщину.
По информации общественников, пострадавшая женщина идёт на поправку. Ее перевели из реанимации в обычную палату. А вот ее сожитель в коме.
В полиции сообщили, что проводят досудебное расследование по статьям 24 ч.3 - 99 ч.2 п. 6 УК РК, которые предусматривают наказание за покушение на преступление и убийство.