В Казахстане за сутки выявили всего 85 больных коронавирусом
Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК коронавирусом заболели 85 человек. Днем ранее выявили 94 новых случая заболевания, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава РК, на 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 161 пациент, на амбулаторном уровне – 826 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ