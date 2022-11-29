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В Казахстане за сутки выявили всего 85 больных коронавирусом

В Казахстане за сутки выявили всего 85 больных коронавирусом Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК коронавирусом заболели 85 человек. Днем ранее выявили 94 новых случая заболевания, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, на 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 161 пациент, на амбулаторном уровне – 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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