Депутаты Мажилиса обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих

В Министерстве обороны прошло выездное заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента, посвященное социальному благополучию и продовольственному обеспечению военнослужащих.

В нем приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Генеральной прокуратуры, заинтересованных министерств, АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Отбасы банк", бизнес-сообщества и Комитета солдатских матерей.

На заседании было отмечено, что в условиях участившихся региональных и локальных конфликтов в мире, нестабильной геоэкономической ситуации вопросы социальной защищенности военнослужащего приобретают особую актуальность.

"Тематика нашего заседания соответствует духу Послания и предвыборной программы президента. Нам необходимо совместными усилиями выработать практические меры по реализации поручений главы государства о повышении социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы". Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан

Фото: пресс-служба МО РК

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал депутатов о проделанной работе в течение текущего года, имеющихся проблемах в вопросах оснащения войск и социального обеспечения военнослужащих.

"В рамках реализации поручений главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии приняты меры по переформатированию структуры Вооруженных сил, модернизации вооружения и военной техники, улучшению профессиональной подготовки кадров. Проведены межведомственные учения, в том числе с отработкой вопросов реагирования на кризисные ситуации. Несмотря на положительную динамику развития армии, имеется ряд проблемных вопросов. Для их решения мы изыскиваем средства за счет собственных ресурсов в пределах выделенных лимитов", – добавил министр.

Фото: пресс-служба МО РК

Руководитель оборонного ведомства отметил, что Министерство обороны проводит целенаправленную работу по улучшению социального благополучия военнослужащих. С 2020 года идет поэтапное увеличение денежного довольствия. Тем не менее сегодняшний уровень заработной платы военнослужащих и имеющиеся социальные льготы не в полной мере обеспечивают их потребности с учетом интенсивности деятельности и риском, с которым сопряжена воинская служба.

Наблюдается отток кадров в другие сферы. Назрела необходимость совершенствования системы оплаты труда и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. В сравнении с гражданским сектором не в лучшем положении находятся военные медики, гражданские преподаватели военных вузов и служащие Вооруженных сил.

"Считаю, что заработная плата военнослужащих и сотрудников силовых структур не должна отличаться, поскольку у них у всех одна задача, связанная с выполнением долга перед родиной", – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Денежное довольствие, жилищное обеспечение и качество питания – от этих и многих других составляющих социального пакета зависит удовлетворенность военнослужащих условиями службы, благополучие личного состава и их семей.

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам встречи было принято решение о подготовке и направлении в Правительство рекомендаций по улучшению социального обеспечения военнослужащих.