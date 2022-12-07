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Роналду опроверг слухи о переходе в "Аль-Наср"

Роналду опроверг слухи о переходе в "Аль-Наср" Фото: Twitter.com/Cristiano/
Роналду пока не подписывал контракт с ФК из Саудовской Аравии "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz

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Отвечая на вопрос журналиста газеты Record о своем возможном переходе он сказал: "Нет, это неправда".

Ранее испанские СМИ сообщали, что Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет играть за футбольный клуб "Аль-Наср". По их информации, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

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