Жителей Шымкента возмутил факт посадки цветов в декабре

В Шымкенте засыпало снегом посаженные недавно розы и хризантемы, на которые потрачены немалые бюджетные средства. Горожане cетуют, что деньги потрачены впустую: до весны цветы не доживут, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, коммунальщикам нужно было дождаться весны. Шанс спасти розы и хризантемы еще есть. Если их накрыть, то, возможно, какая-то часть прорастет. Но вероятность мала. К слову, в Шымкенте уже засадили десятки клумб. В одном только Каратауском районе на это потратили 17 миллионов тенге. Местные власти ничего критичного в этом не видят. Говорят, ответственность за клумбы несет подрядчик. Если весной цветы не взойдут, он будет высаживать все заново, но уже за свой счет.