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Жителей Шымкента возмутил факт посадки цветов в декабре

Жителей Шымкента возмутил факт посадки цветов в декабре Фото: скриншот с видео
В Шымкенте засыпало снегом посаженные недавно розы и хризантемы, на которые потрачены немалые бюджетные средства. Горожане cетуют, что деньги потрачены впустую: до весны цветы не доживут, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, коммунальщикам нужно было дождаться весны. Шанс спасти розы и хризантемы еще есть. Если их накрыть, то, возможно, какая-то часть прорастет. Но вероятность мала. К слову, в Шымкенте уже засадили десятки клумб. В одном только Каратауском районе на это потратили 17 миллионов тенге. Местные власти ничего критичного в этом не видят. Говорят, ответственность за клумбы несет подрядчик. Если весной цветы не взойдут, он будет высаживать все заново, но уже за свой счет.

"Поскольку у нас южный регион, теплый, у нас не бывает сильного холода. Поэтому сажают и осенью, даже в ноябре. Несмотря на то, что сейчас цветы выглядят засохшими, это многолетники. Со стороны подрядной организации есть гарантия на работу. Поэтому сколько цветов погибнет, столько весной и восполнят".Главный специалист отдела аппарата акима Каратауского района Есимхан Жузбаев

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