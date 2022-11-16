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Сегодня вечером: подключайтесь к четвертому розыгрышу "Максимального драйва"

Сегодня вечером: подключайтесь к четвертому розыгрышу "Максимального драйва" Фото: Olimpbet
Звезда октагона Артем Резников, новые ведущие, розыгрыши фрибетов за самые креативные комментарии. Чем еще удивит прямой эфир от Olimpbet в 19:00?

Четвертая Toyota Camry 75, путевка на двоих в Катар, премиальная техника и живые деньги – акция "Максимальный драйв" от Olimpbet продолжается. Все, кто сделал ставку от 2000 тенге и больше на сайте или в приложении лучшего букмекера Казахстана, может выиграть эти призы и даже круче!

Уже сегодня в 19:00 на YouTube-канале "Olimpbet Казахстан" состоится очередной розыгрыш.


Кстати, получить приз от Olimpbet можно даже просто оставляя комментарии к прямому эфиру. Три фрибета по 10 тысяч тенге получат самые креативные комментаторы.

За атмосферу трансляции отвечают новые ведущие Алан Черкасов и Ольга Спирина. А определять владельца новенькой Camry будет специальный гость, один из самых титулованных казахстанских MMA-бойцов Артем Резников.

Правила акции "Максимальный драйв" предельно просты:

  • делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и выше;

  • сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

  • получайте призы от Olimpbet!

Розыгрыши проходят каждые две недели до 25 декабря. Начинайте собирать билеты уже сейчас, забирайте призы и почувствуйте на себе "Максимальный драйв"!

Подробности акции – здесь.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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